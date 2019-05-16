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Firari eski emniyet müdürü Sakarya'da yakalandı!

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski 2. sınıf emniyet müdürü jandarma ekiplerince yakalandı.

3. Sayfa / 16 Mayıs 2019 Perşembe 11:25
Firari eski emniyet müdürü Sakarya'da yakalandı!

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan eski 2. sınıf emniyet müdürü N.K, Serdivan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından devriye görevi sırasında gözaltına aldı.

N.K'nın 2010-2014 yıllarında Sakarya Emniyet Müdürlüğü emrinde çalıştığı ve 2014-2016 yıllarında da Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan N.K'nın geçen yıl Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edildiği öğrenildi.

N.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

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