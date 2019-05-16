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Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre temmuz ayında en düşük maaş bin 193 lira, en yüksek maaş 5 bin 714 lira olacak.

Ekonomi / 16 Mayıs 2019 Perşembe 09:16
Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

Emeklilerin gözü temmuz ayında yapılacak zamlarda.

Zam oranında eneflasyon rakamları belirleyici olacak.

Geride bıraktığımız 4 ayda enflasyon yüzde 4 olarak gerçekleşti. Gözler mayıs ve haziran enflasyonuna çevrildi.

Yüzde 4'lük rakam SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 45 ile 215 lira seviyesinde zam getirdi.

MERKEZ'İN TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 6.

MAAŞLAR NE KADAR ARTIYOR

Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda maaşlara 67 ile 323 lira arasında artış sağlanacak.

EN DÜŞÜK/YÜKSEK MAAŞ

Böylelikle en düşük maaş bin 193 lira, en yüksek maaş 5 bin 714 lira olacak.

EnflasyonEnflasyon Tahmini


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