Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre temmuz ayında en düşük maaş bin 193 lira, en yüksek maaş 5 bin 714 lira olacak.
Emeklilerin gözü temmuz ayında yapılacak zamlarda.
Zam oranında eneflasyon rakamları belirleyici olacak.
Geride bıraktığımız 4 ayda enflasyon yüzde 4 olarak gerçekleşti. Gözler mayıs ve haziran enflasyonuna çevrildi.
Yüzde 4'lük rakam SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 45 ile 215 lira seviyesinde zam getirdi.
MERKEZ'İN TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 6.
MAAŞLAR NE KADAR ARTIYOR
Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda maaşlara 67 ile 323 lira arasında artış sağlanacak.
EN DÜŞÜK/YÜKSEK MAAŞ
Böylelikle en düşük maaş bin 193 lira, en yüksek maaş 5 bin 714 lira olacak.