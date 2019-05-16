Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

Emeklilerin gözü temmuz ayında yapılacak zamlarda.



Zam oranında eneflasyon rakamları belirleyici olacak.



Geride bıraktığımız 4 ayda enflasyon yüzde 4 olarak gerçekleşti. Gözler mayıs ve haziran enflasyonuna çevrildi.



Yüzde 4'lük rakam SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 45 ile 215 lira seviyesinde zam getirdi.



MERKEZ'İN TAHMİNİ



Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 6.



MAAŞLAR NE KADAR ARTIYOR



Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda maaşlara 67 ile 323 lira arasında artış sağlanacak.



EN DÜŞÜK/YÜKSEK MAAŞ



Böylelikle en düşük maaş bin 193 lira, en yüksek maaş 5 bin 714 lira olacak.