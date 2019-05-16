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DSP İmamoğlu'na destek verecek mi?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran seçimlerinde CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi konusunun parti meclisinde iki kez oylandığını ve reddedildiğini ifade etti.

Siyaset / 16 Mayıs 2019 Perşembe 09:53
DSP İmamoğlu'na destek verecek mi?

23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday göstermeme kararı alan DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi konusunun parti meclisinde iki kez oylandığını ve reddediğini söyledi.

23 Haziran'da yenilenecek (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile konuşan Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy, DSP'nin Ekrem İmamoğu'nu neden desteklemediğine ilişkin bir yazı yazdı.

'TEKLİFİ TARTIŞTIK, OYLAMAYA GEÇTİK 2 KEZ REDDEDİLDİ'

Aksoy, 'Parti meclisinde iki kere oylandı ve…' başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı;

'DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı aradım.

Meşguldü. İki dakika sonra döndü.

Selamlaştık, hal hatır sorduk.

23 Haziran'da ne yapacaksınız, kimi destekleyeceksiniz Önder Bey, dedim.

'Hiç kimseyi' dedi.

Sonra devam etti…

Bazı arkadaşlar parti meclisimize Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi konusunda teklif getirdi.

Teklifi tartıştık…

Uzun uzun tartıştık…

Sonra oylamaya geçtik…

Hatta iki kez oyladık…

Ekrem İmamoğlu reddedildi…

DSP…

Sol bir parti olmasına rağmen…

Parti meclisinde yaptığı iki oylamada da…

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyi reddetti…'

Belediye BaşkanlığıYeni ŞafakAksakalFaruk AksoyEkrem İmamoğlu


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