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Dilucu Gümrük Kapısı'nda Terör Saldırısı

İranTürkiye sınırındaki gümrük kapısı sahasında beklerken İran tarafındaki teröristlerce ateş açıldığı için alev alan tanker yandı.

3. Sayfa / 16 Mayıs 2019 Perşembe 15:57
Dilucu Gümrük Kapısı'nda Terör Saldırısı
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Türkiye-İran sınırındaki Dilucu Gümrük Kapısı sahasında beklerken İran tarafındaki teröristlerce ateş açıldığı için alev alan yakıt tankeri yandı.

İran-Türkiye sınırındaki Dilucu Gümrük Kapısı sahasına Nahçıvan'a geçmek için gelen Nahçıvan plakalı akaryakıt yüklü tankere giriş için beklediği sırada İran tarafından teröristlerce ateş açıldı.

Olayda alev alan tanker görevlilerin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Terör saldırısında şans eseri başka bir mal kaybı ya da yaralanan olmadı. Kaynak : AA

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NahçıvanYakıt TankeriGümrük Kapısıİran


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