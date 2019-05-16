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CHP, YSK listesinde sorun olmadığını söyledi

Sosyal medyada her seçim öncesinde olduğu gibi bu kez de uçan seçmen tartışmaları yapılmıştı.

Siyaset / 16 Mayıs 2019 Perşembe 09:11
CHP, YSK listesinde sorun olmadığını söyledi

23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrar seçimiyle alakalı dün açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, herkesin seçmen sorgulama sisteminden adını görebileceğini söyledi.

Ayrıca, seçmen listelerini siyasi partilere gönderdi. CHP listeyi birebir kontrol etti.

CHP kaynakları listede herhangi bir sorun olmadığını, her şeyin YSK'nın açıklamalarıyla örtüştüğünü belirtti.



18 HAZİRAN'DA DÜZENLEME YAPILACAK

31 Mart ile 23 Haziran arasında vefat eden seçmenler ya da kısıtlı seçmenler için listede gerekli düzenleme ise 18 Haziran'da yapılacak.

KISITLI SEÇMEN İÇİN ŞERH DÜŞÜLECEK

Ölen ya da kısıtlı olduğu belirlenen seçmenler için listeye bu tarihte şerh düşülecek.

Sadi GüvenBelediye BaşkanlığıYüksek Seçim Kurulu


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