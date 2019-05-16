CHP, YSK listesinde sorun olmadığını söyledi

23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrar seçimiyle alakalı dün açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, herkesin seçmen sorgulama sisteminden adını görebileceğini söyledi.



Ayrıca, seçmen listelerini siyasi partilere gönderdi. CHP listeyi birebir kontrol etti.



CHP kaynakları listede herhangi bir sorun olmadığını, her şeyin YSK'nın açıklamalarıyla örtüştüğünü belirtti.







18 HAZİRAN'DA DÜZENLEME YAPILACAK



31 Mart ile 23 Haziran arasında vefat eden seçmenler ya da kısıtlı seçmenler için listede gerekli düzenleme ise 18 Haziran'da yapılacak.



KISITLI SEÇMEN İÇİN ŞERH DÜŞÜLECEK



Ölen ya da kısıtlı olduğu belirlenen seçmenler için listeye bu tarihte şerh düşülecek.