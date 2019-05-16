Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Ayhan Güner (48), bir kafeteryada oturduğu esnada tribün amigosu Harun D. (39) ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öğrenilen Harun D., belinden çıkarttığı tabanca ile Güner'e 4 el ateş etti. Topuğundan yaralanan Güner, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Harun D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Amigo Harun D.'nin daha önce de Beşiktaş Çarşı Grubu'nun tribün lideri Alen Markaryan'ı vurduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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