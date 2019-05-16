Abdullah Öcalan'ın yasağı kalktı

Terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan, 8 yıldır avukatlarıyla görüşemiyordu.



YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ettiği gün, Öcalan'ın avukatları İmralı'da bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.



Konuyla ilgili tartışmalar sıcaklığını korurken; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesini kabulünün ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.



'AVUKATLARIYLA GÖRÜŞME HAKKI DÜZENLENMİŞTİR'



Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi konusunda açıklama yapan Adalat Bakanı Abdülhamit Gül, 'Hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesi kanunu bir haktır. İnfaz kanunumuz hükümlülerin avukatlarıyla görüşme hakkını düzenlemiştir. Bu görüşmenin ne şekilde olacağı sınırlarını çerçevesini yine ayrıntılı bir şekilde kanun düzenlenmiştir. Bu hakkın ihlali ya da belli bir güvenlik riskinin olması gibi hallerde sınırlanabileceğini yine düzenlemiştir. Elbette bu sınırlandırılmalar, kısıtlamalar yargının denetimine açıktır. Konuyu bu şekilde değerlendirmek lazım.







'KISITLAMA KARARI KALDIRILDI'



Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı. Görüşme imkanı getirildi. Dolayısıyla hukuken bu konudaki engeller kalktıktan sonra avukatının görüşme imkanı da hukuken söz konusu olmuştur.' dedi.