'ABD ile savaşın eşiğindeyiz'

Askeri bir törende konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Selami, İslam devriminin hiç olmadığı kadar hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, “Düşman tüm gücünü bizimle karşı karşıya gelmek için kullanmakta. Bu süreç İslam devriminin kaderini belirleyecektir” dedi.



ABD’nin bölgede askeri gerilimi tırmandırmaya yönelik adımlarını da değerlendiren Selami, ABD ile olası savaş ihtimali için, “Düşmanla topyekun karşı karşıya gelmenin en üst noktasında bulunuyoruz” ifadesini kullandı.



ABD’nin artık çizginin son noktasına geldiğini söyleyen Selami, “Dıştan görünen o güç ve heybetlerine rağmen onlar içi boş bir kemik yığınından ibaretler” şeklinde konuştu.



ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Irak’taki acil görevde bulunmayan tüm personele İran’la olan gerginliğin artması nedeniyle ülkeyi hemen terk etmeleri talimatını vermişti. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015’te varılan nükleer anlaşmadan ABD Mayıs 2018’de çekilmiş ve İran’a yönelik ağır yaptırımları uygulamaya koymuştu.

Kaynak : İHA

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