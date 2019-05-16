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AB'den 5 bankaya kartel cezası

AB, JPMorgan, Barclays, Citigroup'un da aralarında bulunduğu 5 bankaya 1 milyar 7 milyon avro kartel cezası kesti.

Ekonomi / 16 Mayıs 2019 Perşembe 13:22
AB'den 5 bankaya kartel cezası

Avrupa Birliği (AB), JPMorgan, Barclays, Citigroup'un da aralarında bulunduğu 5 bankayı, kartel oluşturdukları gerekçesiyle 1 milyar 7 milyon avro para cezasına çarptırdı.

AB Komisyonu, JPMorgan, Barclays, Citigroup, RBS ve MUFG bankalarının spot döviz piyasalarındaki işlemlerine yönelik kartel incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu bankaların, piyasa işlemlerine ilişkin hassas verileri ve ticari planları aralarında paylaştıklarının belirlendiğine işaret edildi.

Bankaların, spot döviz piyasalarında dolar, avro, sterlin gibi 11 farklı para birimiyle yapılan işlemlerde kartel oluşturdukları belirtilen açıklamada, bu nedenle 5 bankaya toplam 1 milyar 7 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor. Kaynak : AA

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