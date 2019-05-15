Yavuz Selim Demirağ'dan dikkat çeken sözler

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, evinin önünde sopalı saldırıya uğrayan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Alçı'ya dikkat çeken açıklamlarda bulunan Demirağ, saldırıyı gerçekleştirenler geçmişteki 'Beyaz Toros'cular olarak adlandırılan kişiler olduğunu söyledi.



Nagehan Alçı da yaşanan olaylarda tuhaflıklar olduğuna vurgu yaparken, Demirağ'ın şu ifadelerine köşesinde yer verdi;



Yavuz Selim Demirağ'ı da bizzat aradım. Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de olayı kendisinden dinledim. Hadiseyle ilgili kendi kanaatlerimi de paylaştım. Çok ilginç bilgiler verdi bana Sayın Demirağ…



Dedi ki: 'Evim karakola 20 metre mesafede. Ancak saldırıdan 20 dakika sonra geldiler. Yine de haklarını yemeyeyim Nagehan Hanım. Bu saldırganların salıverilmesi ile ilgili emniyetimizde rahatsızlık olduğunu ben de duyuyorum.'



'CİNAYET MASASI BU İŞİN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİTTİ AMA…'



Sonra enteresan bir detay anlattı: 'Benim olayı önce TEM'e verdiler, sonra TEM'den alıp cinayet masasına devrettiler. Oradaki arkadaşlar samimiyetle bu işin üzerine gittiler. Ailem ve komşularım görüntüleri buldu, yanımız BİM. Hem o bölgenin kamera görüntüleri hem de apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri var. Bir de komşumuz o saatte camdaymış, yaşananlara bire bir şahit olmuş ve görüntülemiş. Hepsini verdik. Saldırganlar bulundu.'



Kısacası polis titiz bir çalışma sonucu 7 kişiyi yakalamış. Ancak gariplik bundan sonra başlamış. Savcı telefon açıp emniyet amiri ile konuşmakla yetinmiş. Sonrasında da 'Hayati tehlike yok' diyerek ifadeye bile çağırmadan salıverme talimatı vermiş. Savcı niye böyle davrandı? Orası muamma ama benim bazı tahminlerim var fakat şimdilik bunları paylaşmayacağım.







ORGANİZE BİR SALDIRI MI?



Yavuz Selim Demirağ bu saldırının organize olduğundan emin. 'Bana yapılan, Çubuk'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının devamı, bana saldıranlar Çubuk'ta da vardı, bunu kanıtlayacağım' diye konuştu. Ben bu noktada tam Yavuz Bey gibi düşünmüyorum ama elbette kendisinin düşüncelerine saygı duyuyorum.



Demirağ'ın sert milliyetçi siyasi çizgisi göz önüne alındığında kurduğu şu cümleyi çok önemsedim:



'Geçmişte Beyaz Toroslar yok muydu, İşte bunlar da onlar Nagehan Hanım. Tayyip Erdoğan'ı 87'den beri tanırım. Ben de o dönem MHP'de aktif çalışıyordum. Ama Tayyip Bey devletin içinden yeterince bilgi alamıyor. İşi gücü olmayan bazı adamlar çok rahat para harcayarak ortada geziyorlar. Birileri bunları besliyor. Bunların bir yerlerden koordine edildiğine şüphe yok. Mesela bana saldıranların tamamı Sincan'da oturuyor. Bunlar bir arabada öne 3 kişi oturarak gelmişler. Sahte plaka kullanmışlar. 20 metre ötede karakol varken neye güveniyorlar?'



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