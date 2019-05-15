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Trafikte Sürücülerin Şok Anları

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denize indirilecek teknenin karadan getirilmesi ilginç görüntülerin yaşanmasına sebep oldu. Transfer için seçilen saat dilimi sebebiyle araç trafiği felç oldu. İşçiler iş yerlerine, öğrenciler okullarına geç kaldı.

3. Sayfa / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 15:03
Trafikte Sürücülerin Şok Anları

Orhangazi ilçesinden karayolu ile Gemlik'e getirilen dev yat Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi önünde bulunan kıyıdan denize indirildi. Sabah saat 08.00 sıralarında yatı İstiklal Caddesi üzerinde görenler şok oldu. Trafik polislerinin nezaretinde ilerleyen dev yat, trafikte zaman zaman aksamalara sebep oldu. Dörtyol Mevki'inden Ahmet Dural Meydanı'na kadar olan bölgede biriken araçlar nedeniyle kilitlenen trafikte karmaşa yaşandı. Beklemek istemeyen ve araçlarını geri döndüren araç şoförleri, trafiğin daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına sebep oldu. Vatandaşlar sahil eski devlet hastanesi yanından deniz kıyısına kadar olan yaklaşık 300 metrelik mesafeyi 20 dakikada kat etmek zorunda kalınca kornalarını çalarak durumu protesto ettiler. Bursa, serbest bölge ve fabrikalarda çalışan yüzlerce işçi iş yerlerine, Uludağ Üniversitesi Sunipek Yerleşkesi'nde eğitim gören öğrenciler ise okullarına geç kaldılar.

Duruma büyük tepki gösteren vatandaşlar; bu büyüklükteki bir yatın naklinin oldukça tehlikeli olduğu böyle bir teknenin sevkiyat saatinin yolun en kalabalık ve yoğun olduğu saatte yapılmasına bir anlam veremediklerini kaydettiler. Kaynak : İHA

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İstiklal CaddesiSerbest BölgeDevlet HastanesiUludağ ÜniversitesiÖğrenciler


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