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Sokakta minibüs dehşeti! Çocukların arasına daldı...

Merkez Eyyübiye ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüsün rampadan inerken sokakta oynayan çocuklar ile bir evin duvarına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:54
Sokakta minibüs dehşeti! Çocukların arasına daldı...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Engelli öğrencileri taşıyan Veysi Duyar (63) yönetimindeki 63 S 0109 plakalı minibüs, Topdağı Mahallesi'nde rampadan inerken kontrolden çıkarak sokakta oynayan çocuklar ile bir evin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mehmet Kamburoğlu (18) Filiz Şanlıoğlu (13), Müzeyen Tartış (14) ve sokakta oynayan Muhammet Emin Buğurca (10), Ayşe (5) ve Süleyman Karaca (6) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Minibüsün çarptığı evin duvarının bir bölümü yıkıldı.



Kaynak : AA

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