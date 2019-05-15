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Sadi Güven'den İstanbul açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven " 31Mart'ta oy kullananların 23 Haziran'da da oy kullanacaklarını" söyledi.

Siyaset / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:49
Sadi Güven'den İstanbul açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleriyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güven'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'23 Haziran'da kullanacağımız sandık seçmen listelerini paylaştık. Vatandaşlar YSK sitesine girerek kendilerini sorgulayabilir. Hangi sandıkta oy kullanacaklarını görebilir. Sadece sandık kurulları değişecek. 31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidilecek. Herhangi bir ekleme ve çıkarma olmayacak. Oy kullanamayacak kısıtlı seçmenlerle ilgili listelerde değişiklik yapılmadan oy kullanamaz şerhi düşülecek. Bugüne kadar yapılan sorgulamada bulamazlar. Anlık olarak seçmen kimse listeler yayınlanıyor. Kendini bulamayanlar adres değişikliği olup İstanbul'dan gidenler olabilir.'

Sadi Güven


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