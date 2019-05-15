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Ölümden Kıl Payı Kurtuluş Kamerada

Beylikdüzü’nde hatalı sollama yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonunun reklam tabelalarına çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen vatandaşı ölüm adeta teğet geçerken, kaza ve sonrasında yaşanan inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:35
Ölümden Kıl Payı Kurtuluş Kamerada
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Olay, E-5 Beylikdüzü-Avcılar istikameti Haramidere yan yol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E-5'te seyir halinde ilerleyen 34 GB 9631 plakalı aracın sürücüsü Hakan A., önündeki tırı hatalı bir şekilde sollamak isterken, daralan yolu fark edemeyerek yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun reklam tabelalarına vurdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar araçlarda bulunanlara yardım etmek için olay yerine koştu. Vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Hakan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, önlem amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Beylikdüzü-Avcılar istikameti yan yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan kaza anı, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaynak : İHA

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