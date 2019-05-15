Öğrenci aylık Akbil'i 40 lira oldu

AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti.



AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.



40 LİRA KABUL EDİLDİ

İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi.



Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı.



Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.





Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.



19 MAYIS'TA VE RAMAZAN BAYRAMI'NDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olmasını oy birliğiyle kabul etti