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Öğrenci aylık Akbil'i 40 lira oldu

İBB Meclisi, kent genelindeki öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı mavi kart aylık abonman ücretini 85 liradan 40 liraya düşürme kararı aldı.

Yaşam / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:03
Öğrenci aylık Akbil'i 40 lira oldu

AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

40 LİRA KABUL EDİLDİ
İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi.

Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı.

Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.


Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.

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Ramazan Bayramı19 MayısBelediye MeclisiGöksel GümüşdağTevfik Göksu


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