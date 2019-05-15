USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

Monet Tablosu 110,7 milyon dolara satıldı

Fransız izlenimci ressam Claude Monet'nin ot yığınları serisinde yer alan tablosu 110,7 milyon dolara satıldı.

Kültür-Sanat / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:46
Monet Tablosu 110,7 milyon dolara satıldı

BBC'nin haberine göre, Sotheby's müzayede evinin New York'ta açık artırmaya çıkardığı 1890 tarihli yağlı boya tablo, Fransız ressamın bir eseri için rekor fiyata, 110,7 milyon dolara alıcı buldu.

İlk kez izlenimci bir resme 100 milyon doların üzerinde ödeme yapıldığı belirtilirken, müzayedeye katılan diğer 5 kişiyle çekişen alıcının kimliği açıklanmadı.



Claude Monet'nin Normandiya bölgesindeki evi yakınında kırsal hayatı resmettiği ot yığınları serisindeki 25 eserin büyük bölümü, dünya genelindeki sanat galerilerinde sergileniyor.

Monet'nin bundan önce en yüksek fiyat verilen resmi Nympheas en fleur (Çiçek Açan Nilüferler) olmuştu. Tablo, Mayıs 2018'de 84,7 milyon dolara satılmıştı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

RekorMüzayedeNew York


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı