Merakla beklenen o rakamlar açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.



Şubat ayında işsizlik oranı geçen yıla göre 4,1 puanlık artışla yüzde 14,7 olurken, bir önceki aya göre değişim yaşanmadı.



İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu.



Tarımdışı işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile yüzde 16,9 olurken, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,1 puanlık artış ile yüzde 26,1 olarak gerçekleşti.







İSTİHDAM 811 BİN KİŞİ AZALDI



İstihdam edilenlerin sayısı şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile yüzde 44,8 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 296 bin, tarımdışı sektörlerde çalışan sayısı 514 bin kişi azaldı.



İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.



Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 33,5 olarak gerçekleşti.

