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Irak'tan S-400 Kararı

Irak hükümeti, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alınmasına karar verdi.

Dünya / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:42
Irak'tan S-400 Kararı

Irak'ın Rusya Büyükelçisi Haydar Mansur tarafından yapılan açıklamada, Irak hükümetinin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya karar verdiği kaydedildi. Rusya-Irak Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomik ve Bilimsel İşbirliği Komisyonu'nun sekizinci toplantısının ardından açıklama yapan Mansur, “Füze Savunma Sistemi ile ilgili olarak hükümet bir karara vardı, S-400 almak istiyor” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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