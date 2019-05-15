Irak'tan S-400 Kararı

Irak hükümeti, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alınmasına karar verdi.
Irak'ın Rusya Büyükelçisi Haydar Mansur tarafından yapılan açıklamada, Irak hükümetinin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya karar verdiği kaydedildi. Rusya-Irak Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomik ve Bilimsel İşbirliği Komisyonu'nun sekizinci toplantısının ardından açıklama yapan Mansur, “Füze Savunma Sistemi ile ilgili olarak hükümet bir karara vardı, S-400 almak istiyor” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA