İmamoğlu propagandasını nasıl yönetecek?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi, 23 Haziran seçim propagandasını da tek başına yürüteceği ortaya çıktı.



CHP'Lİ İSİM ANLATTI



Gazeteci Batuhan Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu arasında yan yana fotoğraf vermemek üzere anlaşıldığını yazarken ' Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu da birlikte fotoğraf vermekten hep kaçtı.. Farklı bir durum yok, yine aynı olacak.. CHP'den önemli bir isim anlattı: Ekrem Bey Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaştı.. İmamoğlu, 31 Mart öncesindeki gibi kampanyasını “tek başına” yürütecek.. Kılıçdaroğlu sivil toplum toplantılarını, salon konuşmalarını ve otobüs turlarını, yanında İmamoğlu olmaksızın gerçekleştirecek..' ifadelerini kullandı.



'TANIMIYORMUŞ GİBİ DAVRAN'



FETÖ'nün ve PKK'nın İmamoğlu'nun arkasında olduğunu belirten Yaşar 'PKK ve FETÖ tam destek İmamoğlu'nun arkasında.. ABD'deki FETÖ'cülerin ve Kandil'in açıklamaları işte orada duruyor.. Siyasetteki yeni trend tam da bu: Destek al ama hiç görmemiş, karşılaşmamış, tanımıyormuş gibi davran..' diye yazdı.



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