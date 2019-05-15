Eğitimde yeni dönem

Okullarda, gelecek yıldan itibaren Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık iki ara tatil yapılacak.



Açıklama, 'Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli'nin tanıtımını yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.



Buna göre, 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.



Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek.



Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.



Bakan Ziya Selçuk, düzenlediği basın toplantısında kısaca şunları söyledi:



'Hedefimiz, 180 iş günü olan çalışma günlerinin verimliğini artırmak. Dünyanın en uzun yaz tatili yapan ülkelerden biriyiz. 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası nisan ve kasım aylarında yapılacak ara tatil olacak. Yaz tatili 11 haftaya inecek. Ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Ara tatillerde, 1 haftalık sürenin, sadece tatil olmaması ve çocukların bazı çalışmalara katılması da hedefleniyor. Her ana tatilin ana bir teması olacak ve çalışmalar bu temalar üzerinden yapılacak.'







YENİ ÇALIŞMA TAKVİMİ



• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.



• 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)



• 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.



• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)



• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.



• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)



• 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

