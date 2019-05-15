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DHKP-C'liler suçlu bulunmadı

Atina mahkemesi, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Atina ziyaretinde suikast hazırlığındayken yakalanan 9 DHKP-C üyesini ‘terör’den suçlu bulmadı.

Siyaset / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:34
DHKP-C'liler suçlu bulunmadı

Atina mahkemesi, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi yakalanan ve suikast hazırlığında oldukları belirlenen 9 DHKP-C üyesini ‘terör'den suçlu bulmadı. Mahkeme, 9 kişinin masum olduğuna ve serbest bırakılmalarına karar verdi.



Öte yandan Yunan yargısı, DHKP-C'lilerden 6'sını silah bulundurma ve sahte belge hazırlama suçlarından 2 yıl hapis ve 900 euro para cezasına çarptırdı. Ceza alanlardan 5'inin cezasının tecil edildiği öğrenildi.

2017 yılının Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı silahlı eylem hazırlığında olan 9 DHKP-C'linin eylemi Cumhurbaşkanı Atina'ya varmadan engellenmişti. Yunan Güvenlik Güçleri'nin Atina'daki 3 hücre evine düzenlediği operasyon sonucu ele geçirilen 9 kişi tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Kaynak : İHA

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