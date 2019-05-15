ABD'li müzik grubu Pink Martini Bursa'da konser verdi

Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konseri izlemek için gelen Bursalı müzikseverler, konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.



Gecede China Forbes, vokali ve yepyeni şarkıları ile sanatseverlerin beğenisini kazandı.



Topluluğun kurucu üyesi piyanist Thomas M. Lauderdale, farklı dillerde ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.



Grup, Türk sevenlerine büyük bir sürpriz yaparak 'Aşkım Bahardı' şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.



Konser sonunda müzikseverleri selamlayan grup, uzun süre ayakta alkışlandı.



ABD'li müzik grubu Pink Martini, 16 Mayıs'ta İstanbul, 17 Mayıs'ta İzmir, 18 Mayıs'ta Adana, 20 Mayıs'ta Ankara ve 21 Mayıs'ta Konya'da konser verecek.



Kaynak : AA

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