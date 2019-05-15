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ABD'den Irak'tan çekilme emri!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta acil görevde bulunmayan tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi emrini verdi.

Dünya / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:37
ABD'den Irak'tan çekilme emri!

Yeni açıklanan karara göre, kritik durumlarda görevli kişiler dışındaki bütün ABD Dışişleri çalışanları, Irak'tan ayrılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca ABD'nin Irak Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu'ndaki vize işlemlerini geçici bir süre için askıya aldığını ve ülkede acil olarak görev yapmayan personelin ABD'ye dönüşü için ulaşım imkanının en kısa sürede sağlanacağı belirtildi.

ABD'nin Irak Büyükelçiliği, Pazar akşamı Twitter'dan yaptığı duyuruda, 'bölgede artan gerginlik' nedeniyle, vatandaşlarının ülkeye gelmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Dışişleri BakanlığıTwitterIrak


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