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Tırnakçı kadın kamerada!

Bağcılar’da müşteri gibi mağazaya gelen tırnakçı şahıs, satın aldığı kıyafetin parasını uzattığı kadın çalışanı 100 lira dolandırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 14 Mayıs 2019 Salı 09:42
Tırnakçı kadın kamerada!
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Olay, geçtiğimiz 23 Mart Cumartesi günü saat 17.40 sıralarında Bağcılar Yeni Mahalle Ahmet Kabaklı Caddesi üzerindeki bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi mağazaya gelen erken bir şahıs, içeride bir süre gezindikten sonra kıyafet beğendi. Beğendiği kıyafetle kasaya yönelen şahıs ardından çalışanın giysiyi poşetlemesini bekledi. Ardından ücreti söyleyen kasiyere 200 lira uzatan şahıs, para üstünü bekledi.

Tırnakçı dolandırıcı kamerada

Çalışanın 100 lira vermesi üzerine şahıs bu kez bozuğu olduğunu söyleyerek, arka cebindeki bozuk kağıt paraları uzattı. Bunun üzerine çalışan paranın üstünü 100 lira fazladan geri verdi. Çalışanı dolandıran şahıs kıyafetini alarak hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaynak : İHA

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Ahmet Kabaklı


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