USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

TBMM'de terör eylemi girişimi: 2 kişi yakalandı

2 DHKP-C'li terörist, TBMM'ye girmeye çalışırken düzenekle yakalandı. Teröristler, Meclis çalışanını rehin almak isterken etkisiz hale getirildi.

Güncel / 14 Mayıs 2019 Salı 21:12
TBMM'de terör eylemi girişimi: 2 kişi yakalandı

BMM'de terör örgütlerinin kanlı eylemleri son anda bertaraf edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM'ye gelen 2 DHKP-C'li terörist, rehin alma ve bombalı saldırı girişiminde bulundu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu teröristler etkisiz hale getirildi.

PATLAYICI MADDE YAKALANDI

Yakalanan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.









RehinTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı