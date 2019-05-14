TBMM'de terör eylemi girişimi: 2 kişi yakalandı

2 DHKP-C'li terörist, TBMM'ye girmeye çalışırken düzenekle yakalandı. Teröristler, Meclis çalışanını rehin almak isterken etkisiz hale getirildi.
BMM'de terör örgütlerinin kanlı eylemleri son anda bertaraf edildi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM'ye gelen 2 DHKP-C'li terörist, rehin alma ve bombalı saldırı girişiminde bulundu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu teröristler etkisiz hale getirildi.
PATLAYICI MADDE YAKALANDI
Yakalanan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.