Sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışan iki genç, sokak ortasında bağrışmaya başladı.



Genç şahıs, kıza, 'Sana oraya girme dedim' diye bağırdı. Bağrışmaların ardından genç adam sağa sola yumruk atarak, genç kızın üzerine yürüdü. Yakasından tutup silkelediği kızı bağırmaya devam eden genç, daha sonra arkadaşını görünce sakinleşti. Arkadaşıyla sarıldıktan sonra söylenmeye başladı.



Genç kız bu esnada, “Yapmadım diyorum, anlamıyor musun?” diye tepki gösterdi. Çevreden geçen onlarca vatandaş ise genç kızın gözyaşları ve bu olaylar karşısında duyarsız kalarak, yanlarından geçti.



Tartışmanın ardından gençler olay yerinden beraber ayrıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.