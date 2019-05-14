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Sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

Samsun’da sokak ortasında genç kızla tartışan şahıs, kıza sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Çevreden geçen vatandaşlar ise olaya duyarsız kaldı.

3. Sayfa / 14 Mayıs 2019 Salı 15:13
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada!
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışan iki genç, sokak ortasında bağrışmaya başladı.

Genç şahıs, kıza, 'Sana oraya girme dedim' diye bağırdı. Bağrışmaların ardından genç adam sağa sola yumruk atarak, genç kızın üzerine yürüdü. Yakasından tutup silkelediği kızı bağırmaya devam eden genç, daha sonra arkadaşını görünce sakinleşti. Arkadaşıyla sarıldıktan sonra söylenmeye başladı.

Genç kız bu esnada, “Yapmadım diyorum, anlamıyor musun?” diye tepki gösterdi. Çevreden geçen onlarca vatandaş ise genç kızın gözyaşları ve bu olaylar karşısında duyarsız kalarak, yanlarından geçti.

Tartışmanın ardından gençler olay yerinden beraber ayrıldı. Kaynak : İHA

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