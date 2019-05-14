Reuters'un S-400 haberine cevap!

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD, Türkiye'nin kurmak istediği çalışma grubunu onaylaması karşılığında, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sisteminin temmuz ayında yapılacak teslimatını ertelemesini istediği ve Ankara'nın da konuyu değerlendirdiği iddia etmişti.







Ancak yine Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin iki NATO müttefiki arasında diplomatik krize neden olan anlaşmadan çekilmeyeceğini yineledi. Yetkili, 'S-400'leri temmuzda alacağız. Konumumuz değişmedi' dedi.





