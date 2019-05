Oxford’da sunum yapacaklar

Beylikdüzü Özel Vizyon Anadolu Lisesi, geleceğe yön verecek akademik çalışmalarıyla dünyanın önde gelen kuruluşlarında örnek gösterilmeye devam ediyor. Oxford, Cambridge ve Harvard Üniversiteleri tarafından organize edilen “10th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities (AICSSH)” konferansına davet edilen Özel Vizyon Anadolu Lisesi, lisenin İleri Matematik Kulübü tarafından gerçekleştirilen “Recursive Definitions of Arithmetical Operations and Primeness Algorithm” isimli orijinal çalışmasını dünya ile paylaşacak.



Özel Vizyon Anadolu Lisesi İleri Matematik Kulübü ekibi yapay zeka algoritmalarını içeren çalışmalarını, Oxford Üniversitesi St. Anne's College kampüsünde 12-14 Ağustos tarihlerinden düzenlenecek konferansta, 25 dakikalık sunumlarıyla dünyanın önde gelen bilim insanları ile paylaşacak. Danışmanlığını Özel Vizyon Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Yusuf Tayfun Tepedeldiren ve Cem Köse'nin yaptığı ve kulüp öğrencilerinden Ekin Lal Akat, Mina Zeynep Polat, Şevval Çınar ve Eylül Işıl Erbil'in yürüttüğü çalışma, bilgiden bilgi üretme mekanizmalarının kısa tariflerini ve yeni bir asal sayı algoritmasını tanımlaması açısından önem taşıyor.



Oxford, Cambridge ve Harvard makaleleri ile birlikte yayınlanacak



“FLE Institute of Research, Learning and Development” tarafından düzenlenen, Oxford, Cambridge ve Harvard Üniversiteleri tarafından organize edilen “Academic International Conference on Social Sciences and Humanities (AICSSH)” bu yıl 10. kez hayata geçiriliyor. Konferansta her yıl bilim adamları, araştırmacılar, teknoloji üreten profesyoneller, akademisyenler ile doktora öğrencileri bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunuyor. Yapılan sunumlar sonucunda ortaya çıkan ve konferans komitesinin orijinal çalışmaların seçilmesi konusunda titizlikle çalıştığı projeler Oxford, Cambridge ve Harvard Üniversiteleri'nin yaptığı çalışmaların yer aldığı dergilerde makale olarak yayınlanıyor.