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Merakla beklenen rakamlar açıklandı!

Sanayi üretimi Mart'ta yıllık yüzde 2,2 azaldı, aylık bazda ise yüzde 2,1 arttı. Beklenti aylık yüzde 0,9 artış, yıllık yüzde 4,4 daralma yönündeydi.

Ekonomi / 14 Mayıs 2019 Salı 10:06
Merakla beklenen rakamlar açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mart dönemi sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı

2019 yılı birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,7 arttı. Kaynak : İHA

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