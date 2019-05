Keneye sigara basıp kolonya dökmeyin

Prof. Dr. Aynur Engin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) insana bir çok yolla bulaşabileceğini belirerek, “KKKA hastalığının en yaygın bulama şekli kene ile temas şeklinde. Kenelerin dışında da bulaşma yolları var. KKKA hastasının vücut sıvılarına; kanına, idrarına, dışkısına eldivensiz değersek, elimizde yara varsa hastalık bulaşabilir. Hayvanlar sağlıklı görülse de KKKA virüsü taşıyabilir. Bir hayvanın sıvısına dokunursak aynı şekilde oradan da bulaşabilir. Solunum yoluyla da bulaşabilir. Ama en yaygın olan bulaşma yöntemi kene ısırmasıdır. Hayvanın üzerindeki bir keneyi çıplak elle çıkartıp atarken de bulaşabilir” dedi.



Her kene KKKA virüsü taşımaz



Engin, her kenenin KKKA virüsü taşımadığı gibi kenelerin KKKA dışındaki mikropları da taşıyabileceğini ifade ederek, “Her kene KKKA virüsünü taşımaz. Her kene ısıran hasta KKKA hastası olmayacaktır. Keneden sadece KKKA'da bulaşmaz. Başka hastalıkları da bulaştırabilir. Bu nedenle vücudunuzda kene gördüğünüzde mümkünse size yakın bir sağlık kuruluşuna gidin. Orada ucu kıvrık pense ile çıkartılmasını talep edin. Kenenin doğru ve mümkün olan en kısa sürede çıkartılması gerekir. Eğer bir sağlık kuruluşuna gitme imkanımız yoksa aynı şekilde ucu kıvrık bir penset ile çıkartabilirsiniz. Bunu yapmak için kenenin nasıl çıkartılacağını mutlaka biliyor olmanız gerekir. Bunu yaparken keneyi parçalamamak, kusturtmamak ayrıca eldiven takmak gerekir” dedi.



Sigara basıp kolonya dökmeyin



Kenenin çıkartılmasında izlenecek doğru yöntemlerden bahseden Engin, halk arasında yaygın olan yanlış uygulamalara da değinerek, sigara basma ve kolonya dökme gibi uygulamaları kesinlikle tavsiye etmediklerini söyledi.



Engin, “Kenenin çıkartılmasının zor olacağını düşünenler var. Bu nedenle keneye sigara basıp kolonya dökenler oluyor. Bu uygulamaları kesinlikle önermiyoruz. Diyelim ki kene virüsü taşıyor ve henüz vücuda vermedi. Sigarayı basarsanız belki deriyi bırakır ama bu sırada kusarak virüsü de bulaştırmış olur. Vücudundan kene çıkartılanlar 2 hafta süre ile kendilerini kontrol etsin. Ateş, bulantı, kusma, ishal, kanama veya herhangi bir rahatsızlık var mı? Bir rahatsızlığı varsa mutlaka doktora gitsin ve kendinde kene teması olduğunu mutlaka söylesin' dedi.



Ölüm oranı yüzde 5



Engin, Türkiye'de kene vakalarında ölümün yaklaşık yüzde 5 civarında olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizde 2002 yılındaki KKKA hastalarının tanısı 2003 yılının başında konuldu. Dolayısıyla ülkemizde 2003 yılından buyana bu hastalık takip ediliyor. KKKA ile ilgili son verilere baktığımızda 2003 yılından bu yana 10 bin 562 vaka olduğu bununda 501'inin maalesef kaybedildiğini görüyoruz. Yani hastalıkta ölüm oranı yüzde 5 gibi. Cumhuriyet Üniversitesinde bu süre içerisinde takip ettiğimiz hastalarda bin 683 vakamız var. 127'de vefatımız var. Bizim üniversitemize çevre illerden özellikle ağır vakalar geldiği için bizdeki vakalarda ölüm oranının biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.



