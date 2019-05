İmamoğlu'nun kaçamak cevap verdiği iki konu!

Gazeteci Ahmet Kekeç, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



KAÇINDIĞI İKİ KONU



Kekeç, halkla bire bir görüşerek ikna çabalarını sürdüren İmamaoğlu'nun, görüşmelerde iki konudan kaçındığına dikkat çekti.



PKK ve FETÖ konularında İmamoğlu'nun kaçamak cevaplar verdiğini belirten Kekeç, şunları yazdı;



Halkla bire bir teması seven ve onlarla her şeyi paylaşan İmamoğlu, iki konuya hiç girmiyor ya da çok az giriyor:



BİR- PKK...



İKİ- FETÖ...



Konuşması gerektiğinde acele birkaç cümle kuruyor (özellikle PKK'yla alakalı), ama FETÖ bahsine ve bu örgütün 15 Temmuz'da başımıza açtığı gailelere hiç girmiyor...



Neden?



Yeni bir “suç duyurusuna” konu olmayacağını bilsem, Ekrem Efendi'nin Samanyolu TV'de yorumculuk yaptığı şanlı şike operasyonu günlerine gönderme yapıp bir “cevap” bulmaya çalışırdım ama İmamoğlu “spekülasyonlar” ve “anıştırmalar” için de suç duyurusunda bulunuyor. Boş yok...



O zaman spekülasyon ve anıştırma yapmayalım...



Şunu yapalım:



İmamoğlu'nun FETÖ konusunda niçin kırılgan ya da suskun olduğunu (daha doğrusu niçin böyle bir görüntü verdiğini) soralım.



Samanyolu TV'nin eski yorumcusu İmamoğlu, “Hain FETÖ örgütü” lafı dışında, bu örgütle ilgili içimizi serinletecek bir tavır içine girmedi... Ya da biz görmedik... Darbe günü (yani 15 Temmuz günü) Brüksel'deydi. Darbenin “yenilgiye” uğrayacağını bile bile (çünkü darbenin yenilgiye uğrayacağı, köprü geçişe kapandıktan bir-iki saat sonra belli olmuştu), sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu ve darbeye direnen halkı “içeri” sokmaya çalıştı. Daha sonra, bu tutumunu tavzih edecek bir eylemde bulunmadı. “Serinliğini” korudu.



Bu serinlik, sadece İmamoğlu'na has bir durum değil.



Neredeyse bütün CHP'lilerde (CHP yönetici kadrolarında) var bu “serinlik” ya da “aldırışsızlık...”



İşte en serin CHP'lilerden Artvin Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu'nun marifeti:



Mazbatasını alır almaz, ilk icraatı, belediye binasının girişinde bulunan 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in fotoğrafını indirmek oluyor.



Tepki üzerine bir hafta sonra fotoğrafı yerine koyuyor ama bu kararından dolayı belli ki çok mutsuz...



Tıpkı “Hain FETÖ örgütü” demek zorunda kalan bazı arkadaşlar gibi...



