İdlib'de korkutan senaryo!

Rus ve rejim güçleri İdlib'de bulunan muhaliflere karşı harekat başlattı.



Bu harekat sırasında Türk gözlem noktası yakınlarına yapılan saldırıda aslerimz yaralanırken, TSk teyakuz haline geçmişti.



Suriye'de kart yeniden karılırken, Çin'in de İdlib harekatına dahil olabileceği iddia edildi.



Gazeteci Ertuğrul Özkök, İdlib'de Türk askerinin arada kaldığını yazarken şunları aktardı;



biz burada 23 Haziran seçimi ile uğraşırken, Mehmetçik orada Rus ve Suriye rejim askeri ile HTŞ terör örgütünün arasında kalmış durumda.



El Kaide'ye ve IŞİD'e bağlı HTŞ terör örgütü orada Türkiye'ye yakın Suriyeli muhalifleri devre dışı bırakıp duruma hâkim olmuş.



Le Monde gazetesi Rus ve Suriye rejim birliklerinin bunu bahane edip en geç temmuz ayı sonuna kadar orada tam hâkimiyeti kuracağını iddia ediyor.



İşin kötü bir tarafı daha var.



Çin de HTŞ saflarında savaşan Uygur teröristlerinden şikâyetçi ve o cephede savaşa müdahil olmak istediğini belirten açıklamalar yapıyor.



Yani orada her an karşımıza bir Çin-Rusya-Suriye ittifakı çıkabilir.



İranlı ve Filistinli bazı muharip güçlerin de rejim ordusunun yanında savaştığı söylentileri bile var.



Peki bu ne anlama geliyor?



Astana süreci bitti mi?



Soçi anlaşması askıya mı alındı?



Le Monde İdlib'de Rus ve Suriye taarruzuna Türkiye'nin ses çıkarmadığını, bunun da sessiz bir onaylama olduğunu iddia ediyor.



Umarım öyledir. Bu da hiç olmazsa oradaki askerlerimiz için bir güvence olur.



Diyeceğim...



İnşallah şu 23 Haziran seçim sürecinin bitimine kadar ciddi bir sorun yaşanmaz ve orayla daha ciddi ilgilenme imkânı buluruz.



Çünkü en büyük endişem bu seçim telaşı içinde o çocukların başına bir iş gelmesi...



Yazının tamamı için TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel