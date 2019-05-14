Bitcoin 8 bin doları geçti!

ABD-Çin ticaret savaşı özellikle Çinli yatırımcıların kripto para Bitcoin'e olan ilgilerini artırdı.



Mint Exchange CEO'su Harpal Sandhu'ya göre Çin'de yatırımcılar yuan satarak Bitcoin ve diğer para birimlerine yöneliyorlar.



Coindesk.com'a göre Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde yüzde 14'ten fazla yükselerek 8148,56 dolara kadar yükseldi.



Şu sıralarda da yüzde 13,76 artışla 7999,65 dolar seviyesinden işlem görüyor.