Başakşehir'de istinat duvarı çöktü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 'Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen istinat duvarındaki göçük altındaki bir vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır'.
Başakşehir'de istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kalan bir kişi yaralı kurtarıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Bahçeşehir Sitesi istinat duvarında, saat 17.45'te göçük meydana geldiğini bildirdi.
Olay yerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları yaptığını belirten Yerlikaya, göçük altından bir vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak : AA