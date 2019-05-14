USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Antalya'da iğrenç olay!

Antalya’da biri kız iki çocuğu iş yerine kilitleyerek cinsel içerikli video izlettikten sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

3. Sayfa / 14 Mayıs 2019 Salı 14:03
Antalya'da iğrenç olay!
Video için tıklayın

İddialara göre, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde telefon üzerine iş yeri bulunan 53 yaşındaki M.F., farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek ile F.N.K. adlı kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraflar gösterip videolar izletti, ayrıca iş yerinde çocuklara cinsel istismarda bulundu. Olay sonrası S.D., durumu polise ihbar etti.

İçeride kilitli olduğu ortaya çıktı

Polis ekipleri, çocuğun ifadesinin ardından iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerini inceleyen ekipler, F.N.K.'nın içeride kilitli olduğunu belirledi. Bu sırada iş yerine gelen M.F. polis ekiplerince gözaltına alındı, F.N.K. ise kurtarıldı. Kayıp başvurusu bulunan F.N.K., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan M.F., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

“Yardım ediyordum”

Şüpheli, ifadesinde çocuklarının ikisinin de yurt çocuğu olduğunu ve onlara sadece yardımda bulunduğunu iddia etti. Kız çocuğunu dükkana kilitleme olayının doğru olmadığını ileri süren şüpheli, iş yerinden ayrıldığında içeriye başkasının girmemesi için kepengi kendisinin indirdiğini, suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık itirazı nedeniyle dün sabah yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisAdli Kontrol


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı