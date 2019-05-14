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ABD, Orta Doğu'ya daha çok asker gönderecek

Orta Doğu'ya uçak gemileri, Patriot, F-35 gönderen Pentagon, İran'a karşı bölgede yapacağı faaliyetlerin planını Beyaz Saray'a sundu.

Dünya / 14 Mayıs 2019 Salı 09:11
ABD, Orta Doğu'ya daha çok asker gönderecek

Amerikan New York Times gazetesi ABD'nin İran ile ilgili planlarını yazdı.

BEYAZ SARAY'A SUNULDU

Gaztenin haberine göre Pentagon İran'a karşı uygulanacak harekat planının detaylarını Beyaz Saray'a sundu.

Bu harekat planına göre ABD Orta Doğu'ya 120 bin asker gönderecek. Bu rakam ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal ettiği zaman bölgede sahip olduğu asker sayısına yakın.

AMAÇ İRAN'IN NÜKLEER ÇALIŞMALARINI ENGELLEMEK

Bölgedeki askerlerin birincil görevi bölgedeki mevcut unsurları korumak ve İran'ın nükleer çalışmalarını engellemek olarak ifade ediliyor.

Dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a, 'İran'da rejim değişecek mi?' sorusu soruldu. Trump bu soruya, 'İran'da neler olacağını hep birlikte göreceğiz.' cevabını verdi.

CİDDİ BİR SAVAŞ HAZIRLIĞI VAR

ABD'nin bu planlarının gerçekleşmesi İran'la savaş riskini ciddi anlamda artırıyor. Ülkeler bu bu zamana kadar karşılıklı açıklamalarla birbirlerini tahrik ediyorlardı. Ancak ilk kez ciddi anlamda askeri hazırlıklar başladı.

PentagonBeyaz SarayNew York TimesİranDonald Trump


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