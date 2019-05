10. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri Muhteşem Bir Törenle Sahiplerini Buldu

Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören'in 10 yıldır İzmir'de düzenlediği Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin töreni, Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde gerçekleşti. Bu yıl 10.'su gerçekleşen ve her sene başta Haldun Dormen, Göksel Kortay olmak üzere birçok ünlüyü İzmir'de buluşturan tören, bu yıl da çok sayıda sanatçıyı ağırladı. Jüri başkanlığını Nazlı Kayı'nın üstlendiği ödül törenine; Haldun Dormen, Göksel Kortay, Mustafa Alabora'nın yanı sıra çok sayıda tiyatrocular ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile ilçe belediye başkanları da katıldı.



İzmir'in tiyatro ve iş dünyasını bir araya getiren törenin sunuculuğunu 4. kez Emre Basalak üstlendi. 13'ü normal, 3ü özel ödül olmak üzere 16 dalda ödül verildi.



Törenin sahne şovunda ise Gizem Kılın, müzikal parçaları ile geceye renk kattı. Müzikal parçalarında piyanoyu, dünyadaki iki kadın müzikal bestecisinden biri olan Serpil Günseli çaldı.



Çağlar İşgören'e gecede övgü vardı



Gecenin açılış konuşmasını ise Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'ni gerçekleştiren Çağlar İşgören yaptı. İşgören, 'Bedia Ödülleri'nin düzenlendiği ilk günden bu yana benimle birlikte olan en büyük destekçim sevgili ana kadroma, sonrasında Actor Club'e ve yeni aktörlere ve tabii ki her türlü zorluğa rağmen beni hiç yalnız bırakmayan sevgili eşime, deneyimleri bilgi ve bilgeliği ile bizlere yol gösteren kendilerinden çok şey öğrendiğim ve öğrendiğimiz çok kıymetli hocalarım, başta Haldun Dormen hocam olmak üzere Göksel Kortay hocama ve Serpil Günseli hocama eşsiz desteklerinden dolayı minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.



İşgören, 'Bugün İzmir'deki ödenekli ve ödeneksiz tiyatrolara ödül takdim ediliyor. Sahne Tozu Tiyatrosu'nun kurucusu olarak benim tarafımdan organize ediliyor; ancak tabii ki danışmanımız Haldun Dormen. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ni örnek alan bir ödül töreni haline geldik. Günden güne büyüyen ve Dünya Tiyatro Ödülleri Listesi'ne de girmeyi başaran bir ödül töreni olduk. Nice 10 yıllar olmasını temenni ediyoruz. Bugün, emeklerimizin meyvesini aldığımız bir gün. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri bir teşviktir. Sanatı destekleyen bir ödül törenidir” ifadelerini kullandı.



İşgören, daha sonrada sahneye Haldun Dormen'i davet etti.



İlk Ödül sanata katkılarından dolayı Erhan Dumanlı'ya



Ünlü sanatçı Haldun Dormen, her yıl Bedia Ödülleri'ne geldiğinde yaşadığı mutluluğu konuklar ile paylaştı. Dormen, '1996 yılında Yapı Kredi sigorta bana danışmanlık teklif etmişti. Onlara Afife Tiyatro Ödülleri'ni sunmuştum. O zamanlar Erhan Dumanlı Yapı Kredi'nin başındaydı. 'Hemen yapalım' dedi.



O gün çalışmaya başladık ve 23 yıldır devam eden Afife Ödülleri gerçekleşti. Afife Ödülleri'nin sayesinde yani Erhan Dumanlı'nın sayesinde bugün birçok ödül töreni gerçekleşti; bir tanesi de Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri' diyerek Erhan Dumanlı'ya sanata verdiği destekten dolayı özel ödül takdim edildi.



'Sanata Destek Veren Yerel Yönetici' ödülünü Tunç Soyer doğum gününde aldı



Gecede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar'da yaptığı çalışmalar ile 'Sanata Destek Veren Yerel Yönetici' ödülüne layık görüldü.



Tunç Soyer'e ödülü tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen takdim etti. Haldun Dormen ödülü verdikten sonra sahne üzerinden Tunç Soyer'in doğum günü olduğunu belirterek Soyer'i kutladı. Daha sonra ise tüm salon, 'İyi ki doğdun Tunç Soyer' diyerek yeni başkanın yaş gününü tebrik etti.



Soyer, ödül aldığı gecede bir konuşma yaparak, 'Her ödül aslında biraz da omuzda yüktür; çünkü o ödülü verenlerin güvenine layık olmak gibi bir sorumluluğu da yükler sırtınıza. Hele Haldun Dormen gibi bir üstadın elinden bu ödülü almak işimi çok zorlaştıracak ama ona layık olmak için bu güvene layık olmak için canla başla, aşkla çalışacağımdan hiç kuşkunuz olmasın. Çağlar İşgören'e teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir hikaye bu. Bunu başarıyla sürdürüyorlar. Belediye olarak her daim yanlarında olacağız, arkalarında olacağız. Elimizden ne geliyorsa destek olacağız” diye konuştu.



Göksel Kortay Özel Ödülü'nü usta sanatçı Göksel Kortay'ın elinden Ürkmez Kadın Tiyatrosu'ndaki çalışmaları ile Vedat Murat Güzel aldı. Sanatçı Kortay, 'Bugün İstanbul'da bana bir onur ödülü veriliyor; ama İzmir'de benim adıma verilen bu ödülü verebilmek için buraya gelmeyi tercih ettim' dedi.



Ödül töreni için Çağlar İşgören'e teşekkür eden Kortay, şöyle devam etti:



'Çağlar İşgören'e böyle bir ödül ismiyle beni onurlandırdığı için, yaşarken bunu gördüğüm için çok teşekkür ediyorum. Öldükten sonra yapılıyor; ama sağlığında adına konmuş bir ödülü kendi veren ilk sanatçı galiba benim.'



Jüri Başkanı Nazlı Kayı da 'Yılın En Başarılı Oyun Yazarı' ödülünü Kamer Yıldız Ok'a takdim etti.



İşte 10. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödüllerini kazanan isimler



Yılın En Başarılı Oyunu ödülü: Kantocu – İzmir Devlet Tiyatrosu



Yılın En Başarılı Yönetmeni ödülü: Sabri Özmener



Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülü: Şerife Ünsal



Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülü: Yılmaz Tüzün



Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülü: Güldeniz Türküstün Eltepe



Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülü: Levent Ulukut



Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülü: Ceyhan Gölçek



Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülü: Akın Kurt



Kerem Yılmazer Genç Kuşak Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülü: Derya Sönmez



Kerem Yılmazer Genç Kuşak Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülü: Batuhan Sakal



Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı ödülü:Selim Cinisli



Yılın En Başarılı Işık Tasarımı ödülü: Alpdoğan Selçuk



Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı ödülü: Günnur Orhon Kaynak : İHA

