YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarına ret

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin, İstanbul'da tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için tam kanunsuzluk gerekçesiyle ayrı ayrı yaptıkları başvuruları reddetti.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da ilçe seçimlerinin iptal talebini reddetti.



CHP ve İYİ Parti, İstanbul'un ilçe seçimlerinin tam kanunsuzluk nedeniyle iptalini istemişti. Karar oybirliği ile alındı.



YSK, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul'da büyükşehir seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesi kararını vermişti.



24 HAZİRAN İTİRAZINA DA RET



YSK, ayrıca CHP ve İYİ Parti'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yapılan başvuruları da reddetti.

