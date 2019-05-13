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Reyhanlı saldırısı planlayıcısının cezası belli oldu

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:24
Reyhanlı saldırısı planlayıcısının cezası belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış mübbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazik ile saldırıda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' ve 52 kişiyi 'kasten öldürmek' suçlamaları yöneltilen Yusuf Nazik'e, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Nazik, MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanrak Türkiye'ye getirilmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırıda 53 kişi yaşamını yitirmişti.

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