Merakla beklenen o tarih belli oldu

Bayram ikramiyesi konusunda milyonlarca emekli, dul ve yetime ödenecek rakam ve tarihler belli oldu. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren emekliye iki bayramda 1.000'er liralık ikramiye ödenmesine bu yılda devam edilecek. Peki Emekliler bayram ikramiyelerini hangi tarihlerde almaya başlayacak?



EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



2018 nisan ayında alınan kararla 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimlere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yılki bayram ikramiyelerinin mayıs ayının sonuna doğru ödenmesi bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. 1-2 Haziran'ın hafta sonu, arefe gününün ise 3 Haziran olması dolayısıyla ödemelerin bu tarihte yapılması öngörülüyor. Ödemelerin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ikramiyesinden faydalanabilecek.