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Kılıçdaroğlu'dan YSK'nın ret kararına değerlendirme

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul ilçe seçimlerinin iptaline yönelik itirazlarını reddetmesini "Farklı bir karar beklemiyorduk" sözleriyle değerlendirdi.

Siyaset / 13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:51
Kılıçdaroğlu'dan YSK'nın ret kararına değerlendirme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul ilçe seçimlerinin de reddedilmesine yönelik yaptıkları itirazı reddetmesini değerlendirdi:

"Farklı bir karar beklemiyorduk" diyen Kılıçdaroğlu, "YSK kendisini reddeden bir kurul. Düşünün sandık aynı, heyet aynı, seçmen aynı, oy kullanıyorlar. Oyları aynı zarfa koyuyorlar. YSK, sadece birini doğru bulmuyorum diyor. Neden burada yanlışlık yapıldı! Hangi gerekçeye göre? YSK'da yedili bir çete var, talimatla karar alıyorlar. İstanbul'da seçimi alacağız" diye konştu.

Kılıçdaroğlu görüşmeye ilişkin ise şunları söyledi: "Son günlerde yaşadığımız gazeteci ve siyasilere yönelki şiddeti görüştük. Son olarak ölümle karşı karşıya kalan gazeteci arkadaşımız Demirağ da gündeme geldi. Acil şifalar diliyoruz."

İMAMOĞLU'NA DESTEK MESAJI

Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na ziyareti için teşekkür ediyorum. Adalet, hukuk ve demokrasiyi konuştuk. İstanbul'da seçim yenilenecek. Biz görüşlerimizi ifade ettik. İstanbul'da adayımız yoktu ve yine olmayacak. Ekrem İmamoğlu'nu dün destekledik bugün yine destekleyeceğiz. Seçimi açık ara kazanması yönünde çalışma yapacağız. Liderler arasında bu tür görüş alışverişlerinin olması lazım. Cumhur İttifakı'nın büyük ev küçük ortağına da seslenmek isterim. Toplumu ikiye böldünüz yetmiyor, arada bir bir araya gelin toplumu germeyin."

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