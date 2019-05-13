Hakkari Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Hakkari ve Yüksekova'da teröristlerle girilen temasta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından bin 800 rakımlı Yüksekova Dolamadi Tepe Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Hakkari ve Yüksekova JÖH birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.



Kaynak : İHA

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