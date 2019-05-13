USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

Gözler yine YSK'da!

CHP'nin İstanbul'un ilçeleri için yaptığı başvuruyu bugün görüşecek olan Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararının gerekçesini de açıklaması bekleniyor.

Güncel / 13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:38
Gözler yine YSK'da!

Gözler bu hafta yine Yüksek Seçim Kurulu'n'da olacak.

CHP'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin de yenilenmesi başvurusunu bugün görüşecek olan YSK'nın, bugün ya da yarın, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıklaması bekleniyor.

Gerekçeli karar, 'İstanbul seçimlerinin neden iptal oldu?' sorusunun yanıtı için önemli iken, Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısında, kurulun seçimleri iptal ettiği toplantısına ilişkin şu detay yer aldı:

'222 sandık kurulu başkanının bırakın kamu görevlisi olması, hiçbir işlerinin olmadığı sonucuna varılınca bir hesaplama yapılıyor. Her sandıkta 300 seçmenin oy kullandığı dikkate alınıdğında bu sayı 66 bin 600 çıkıyor. YSK üyelerinin çoğunluğu, bu durumun seçim sonuçları üzerinde müessir olacağı görüşünü savunuyor....'

5 KRİTİK ŞEHİR

Öte yandan yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleirnde, siyasi partiler bu kez şehrin tüm mahallelerine nüfuz etmek için bir önceki seçimden farklı taktikler geliştirmeye başladı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, çalışmaların sandığa gitmeyenler ve geçersiz oy kullananlar üzerinde yapılacağı herkes tarafından dile getirilirken, bu kez İstanbul'da hemşeri grupları ayrıca önem kazandı. 31 Mart seçimlerinde yoğun program nedeniyle es geçilen gruplar, bu kez tek tek ele alınıyor.

Yapılan analizlere göre, İstanbul'da yaşayan ve kendini İstanbullu olarak tanımlayan seçmen sayısı 1 milyon 709 bin olarak belirlendi. İstanbulluların ardından ilk 10'a giren hemşeri grupları 4 milyon 942 bin seçmne anlamına geliyor. Sivas, Kastamonu, Ordu, Girsun, Samsun,Trabzon, Malatya, Erzurum, Sinop ve Tokat listede ilk 10'da yer alıyor.

Ancak, bu seçmen grupları içerisinde sadece Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ile 11. sırada yer alan Rize'den oluşan Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilin seçmen toplamı 1 milyon 559 bini buluyor. Başta iktidar olmak üzere tüm siyasi partiler, bu grupların yoğunlaştığı bölgeler ve seçim refleksleri konusunda çalışmaları yoğunlaştırdı.

CHP'DE RAMAZAN DÜZENLEMESİ

Ayrca, yine Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP, İstanbul seçimleri için Ramazan ve sonrası için iki farklı çalışma takvimi belirliyor. Ramazan ayı boyunca kalabalık ve çok ses getiren mitingler yerine mahalle toplantıları ve ev ziyaretleri tercih edilecek. Ramazan nedeniyle çalışmalar için iftar ve sahur saatleri arasındaki dilim değerlendirilecek. Gündüz saatlerinde ise CHP'li kadınlar, kısa süre önce başladıkları ev ziyaretlerini sürdürerek büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek isteyecek. Bu çalışma sistemi Ramazan Bayramı'ndan sonra değiştirilecek.

'Bir gariplik yok mu? CHP'den çıt çıkmadı!' 'Bir gariplik yok mu? CHP'den çıt çıkmadı!' YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarına ret YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarına ret Melih Gökçek'ten darbe tehdidinde bulunan o isme sert sözler Melih Gökçek'ten darbe tehdidinde bulunan o isme sert sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız Binali Yıldırım Bey'dir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız Binali Yıldırım Bey'dir Kılıçdaroğlu: Sahtekarlık varsa 39 ilçede seçim yenilensin Kılıçdaroğlu: Sahtekarlık varsa 39 ilçede seçim yenilensin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklama AK Parti’den İstanbul açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız AK Parti’den İstanbul açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz İmamoğlu: 'Umudunuzu yitirmeyin' İmamoğlu: 'Umudunuzu yitirmeyin' Binali Yıldırım: Seçimin patronu kararını verdi Binali Yıldırım: Seçimin patronu kararını verdi YSK'den Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarına ret YSK'den Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarına ret YSK kararı sonrası Cem Yılmaz'dan tepki çeken açıklama! YSK kararı sonrası Cem Yılmaz'dan tepki çeken açıklama! AK Parti YSK Temsilcisi Özel, YSK'nın İptal Gerekçelerini Açıkladı AK Parti YSK Temsilcisi Özel, YSK'nın İptal Gerekçelerini Açıkladı İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası ilk açıklama İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası ilk açıklama İstanbul için seçim tarihi açıklandı İstanbul için seçim tarihi açıklandı YSK İstanbul seçimini iptal etti YSK İstanbul seçimini iptal etti

Belediye BaşkanlığıRamazan BayramıKamu GörevlisiEkrem İmamoğluYüksek Seçim Kurulu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı