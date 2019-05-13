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Elazığ'da şehit asker için tören

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk için Elazığ'da tören düzenlendi.

Güncel / 13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:53
Elazığ'da şehit asker için tören

Pülümür ilçesi Çatan köyü Kızılmescit mevkisinde yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş Operasyonu" sırasında dün şehit düşen Öztürk'ün (29) naaşı, cenaze nakil aracıyla törenin yapılacağı Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın okuduğu duanın ardından şehit Öztürk'ün cenazesi, hava yoluyla memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Oktay KaldırımEmniyet MüdürüElazığ HavalimanıBelediye BaşkanıJandarma Komutanı


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