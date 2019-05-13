Efsane oyuncu Doris Day hayatını kaybetti

Hollywood’un 1950'li yıllardaki popüler ismi Doris Day, 97 yaşında hayatını kaybetti. Calamity Jane filmiyle tanınan Day, Çok Şey Bilen Adam filminde seslendirdiği Que Sera Sera adlı şarkıyla hafızalara kazınmıştı.
Hollywood'un efsanevi isimlerinden biri olan Doris Day, 97 yaşında hayata veda etti. Day'in ölüm nedeni zatürre olarak açıklandı.
Şarkıcı, oyuncu, yapımcı ve hayvan hakları aktivisti olan Day, yaklaşık 50 yılını eğlence sektörüne adamıştı.
Sanatçının ölümünü, kendi adına kurulan hayvan hakları kurumu duyurdu. Kurum, yaşına göre oldukça sağlıklı olan Day'in son zamanlarda ciddi bir zatürre teşhisi konulduğunu ve sağlık durumunun giderek kötüleştiğini açıkladı.
Day, California'daki evinde hayatını kaybetti. Son nefesini verirken sanatçının yanında aile üyeleri ve yakın dostlarının da olduğu belirtildi.
DORIS DAY KİMDİR?
Doris Day, 3 Nisan 1922 tarihinde Cincinnati, Ohio, ABD'de doğdu. Tam adı Doris Mary Ann Von Kappelhoff'dır. Doris Day, 1939 yılında Les Brown adlı bir gurupta şarkıcı olarak meslek hayatına başladı. Dans etmeyi seven Doris Day, 14 yaşındayken bir erkek arkadaşı ile yerel bir dans yarışmasına katılıp 500 dolar ödül kazandı. Dansçı olarak hayatına devam etmek isteyen Dors Day, Hollywood'a taşınacağı gün 13 Ekim 1937 tarihinde bir trafik kazası geçirdikten sonra dansçı olma hayallerine veda etti.
Bunun üzerine 17 yaşında şarkıcı olmaya karar verdi. Dors Day, 1939 yılında Les Brown adlı br gurupta şarkıcı olarak meslek hayatına başladı. Bu grupta 1941 yılında evlendiği tromboncu Albert Paul Jorden ile tanıştı. Ancak oğlunun doğumundan br sene sonra eşinin şiddete başvurması sebebiyle 1943 yılında boşandı. Daha sonra bu gruptan ayrılarak şarkıcılığa 'Doris Day' adı ile müzkhol ve büyük orkestralarla solo olarak 1967 yılına kadar devam etti.
RONALD REAGEN İLE AYNI FİLMDE ROL ALDI
Doris Day, 1948 yılında sinema oyunculuğuna başladı. Birçok komedi filmlerinde Rock Hudson'un veya Cary Grant'ın partneri olarak rol aldı. 1952 yılında “The Winnng Team” filminde sonradan 33. Kaliforniya Valisi ve 40. Amerika Birleşik Devletler Başkanı olacak olan Ronald Reagan ile beraber rol aldı.
QUE SERA SERA İLE HATIRLANDI
1952 yılında 3. eşi film yapımcısı Martin Melcher ile beraber kendi prodüksyon şirket Arwnroductons'ı kurdular. 1953 yılında büyük br hit olan Calamity Jane filminde başrolde oynadı. 1959 yılında Pillow Talk / Yastık sohbet filminde Rock Hudson ile birlikte rol aldı.
1960 yılında Please Don't Eat the Dases / Sevgili Kocam filminde David Niven ile birlikte oynadı. Doris Day özellikle de 1956 yılında Alfred Joseph Hitchcock'un The Man Who Knew Too Much filminde söylediği Que Sera Sera adlı şarkıdaki unutulmaz yorumu ile dünya sinema seyircilerinin hafızalarında yer etti. 1965 yılında Do Not Disturb filminde ve 1966 yılında The Glass Bottom Boat / Şirin Hafiye filminde Rod Taylor ile başroldeydi.
UÇAK KORKUSU YÜZÜNDEN ÖDÜLÜNÜ ALAMADI
Eşinin kendisinden habersiz ölmeden önce yapmış olduğu sözleşmeler gereğince 1968 – 1973 yılları arasında televizyonda “The Doris Day Show” programını yapmak zorunda kaldı.
Dors Day, 14 Nisan 1976 tarihinde dördüncü kez evlendi ve 2 Nisan 1982 tarihinde boşandıktan sonra kendini hayvanlara adayarak ev hayvanlarının bakımını savunan Carmel, Kaliforniya'daki 'Doris Day Animal League'i yönetmeye başladı. 2004 yılında ABD Başkanı George W. Bush tarafından Özgürlük Madalyası verildi, ancak uçak korkusu yüzünden ödülünü almaya gidemedi.
EVLİLİKLERİ
1. eş : Tromboncu Albert Paul Jorden (17 Nisan 1941 - 8 Şubat 1943) (boşanmış)
(Terry Melcher (d. 1942- ö.2004) adında bir oğlu vardı.)
2. eş : Saksofoncu George Wedler (30 Mart 1946 - 31 Mayıs 1949) (boşanmış)
3. eş : Film yapımcısı Martin Melcher (3 Nisan 1951 - Nsan 1968) (onun ölümü) 4.Eş : Barry Comden (14 Nsan 1976 - 2 Nisan 1982) (boşanmış)
FİLMLER VE DİZİLER
2016 - Ben Senin Zencin Değilim
2011 - Vito
1976 - That's Entertanment, Part II
1968 - Işıklar Sönünce Neredeydin
1968 - Annemin Yatağında Biri Var
1967 - The Ballad Of Jose
1967 - Caprice (1967)
1966 - The Glass Bottom Boat
1965 - Do Not Disturb
1964 - Send Me No Flowers
1963 - The Thrill of It All
1963 - Move Over, Darling
1962 - The Beverly Hillbillies
1962 - That Touch Of Mink
1962 - Blly Rose's Jumbo
1961 - Geri Dön Sevglim
1960 - Midnight Lace
1960 - Please Don't Eat the Dases / Sevgl Kocam
1959 - Pillow Talk
1959 - It Happened To Jane
1958 - The Tunnel Of Love
1958 - Teacher's Pet
1957 - The Pajama Game
1956 - The Man Who Knew Too Much /Çok Şey Bilen Adam
1956 - Jule
1955 - Love Me or Leave Me
1954 - Young At Heart
1954 - Lucky Me
1953 - Calamity Jane
1953 - By The Light Of The Slivery Mo...
1952 - The Winning Team
1952 - April In Pars
1951 - Storm Warning
1951 - On Moonlight Bay
1951 - Lullaby of Broadway
1951 - I'll See You In My Dreams
1950 - Young Man Wth A Horn (Jo Jordan)
1950 - The West Point Story
1950 - Tea for Two
1949 - My Dream Is Yours
1949 - It's A Great Feeling
1948 - Romance On The High Seas
Kaynak : İHA