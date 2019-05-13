Dünya'da 4 milyar internet kullanıcısı var

Konferansta CÜ öğretim görevlisi ve yazar Sefer Darıcı ve Okan Özbay konuştu.



Konferansı okul idarecileri ve çok sayıda öğrenci takip etti.



Dünya'da ve Türkiye'de ki internet kullanıcılığı hakkında bilgi veren Özbay, Dünya üzerinde 4 milyar internet kullanıcısı, 3 milyon 200 bin aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirtip her iki kişiden 1'inin sosyal medyanın içinde ve dijital dünya ile irtibatta olduğunu belirtti.



7.5 milyar insanın 3 milyarının sürekli çevrimiçi olduğunu ifade eden Özbay, “Hepimiz, yani aklı başında herkes dijitalin içerisinde, sosyal medyanın içerisinde, bir ağın içerisinde. Türkiye'de yine ortalamanın üzerinde. Dünya da nüfusun yarısı, Türkiye ise yarısından fazlası, yani 52 milyon kişi sosyal medyayı kullanıyor. 59 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor. 44 milyon aktif mobil kullanıcı var. Çok ciddi rakamlar. Türkiye bu anlamda dünya sıralamasında önemli bir noktada. İmkanlarımız fazla. Türkiye'deki teknoloji, teknoloji duyarlılığımız, teknolojiyi sevmemiz millet olarak teknolojiyle irtibatımız, millet olarak teknoloji için bedel ödememiz, para harcamamız, taksitlerle teknolojiye para harcamamız çok önemli bir gösterge. 2004'te taşınabilir bilgisayarlar kullanımı yüzde 1'di. Şimdi bu oran yüzde 54e çıkmış. Telefon kullanımı 54'ten 98'e çıkmış. 2018 itibariyle Türkiye'de nüfusun yüzde 98'in de cep telefonu var. Artık bebeklere kadar inmiş. Ya da bir kişinin iki telefonu var. Sonuçta sayı olarak eşlemiş. Oyun konsollu kullanımı yüzde 3'ten yüzde 32'ye çıkmış. Ev telefonlarını terk ediyoruz. Kabloya bağlı yaşamak istemiyoruz. Kablolu şeylerden uzaklaşıyoruz. Tablet bilgisayarlarımız artıyor, akıllı televizyonlarımız artıyor. Dijitale harcanan zaman artıyor. Televizyon başında 2 saat, sosyal medya başında da 2 saat, internette toplam 7 saat ve müzik dinleyerek 1 saat zaman kaybediyoruz. Tabi kimimiz zaman kaybediyor, kimimiz verimli işler yapıyor' dedi.



Zihinsel obeziteye dikkat



CÜ öğretim görevlisi ve yazar Sefer Darıcı ise konuşmasında 'Zihinsel obezite kavramı özellikle karar verme karar alma süreçleriyle alakalı bir kavram ve karar verme süreçlerinde insanların davranışları artık otomatiğe alınmış vaziyette. Şöyle düşünün davranışın otomatik olması demek ne demek; sürekli alışveriş yaptığınız bir marketi düşünün markete girdiniz, marketin içerisinde peynir nerede biliyorsunuz, ekmeği aldığınız yeri biliyorsun. Bazen markete girdiğiniz zaman eliniz zaten ilgili yere otomatik gidiyor ve özellikle de ürünün yeri değişirse bunun çok daha çabuk farkına varıyorsunuz. Davranışın otomatiğe alınması da bilinç altıyla alakalı süreçlerden bir tanesi. Mesela yeni bir yere taşındınız ilk defa taşındıysanız etrafı çevreyi bilmiyorsanız ilk bir kaç gün yeni bir yere geldiyseniz etrafı çevreyi bilmiyorsunuz. Bir hafta sonra 10 gün sonra artık evinin yoluna alıştı ya işten eve giderken o yolu nasıl gitti hele bir de kafası yoğunsa farkında dahi olmayabiliyor. Bu bizim hayatımızı kolaylaştırması için var, biz o süreçte öğreniyoruz otomatik olarak öğreniyoruz. Otomatik olarak öğrenmek durumundayız ki biz bazı şeyleri her gün o adresi hatırlamak zorunda kalmayalım veya markete geldiğimizde ben ne alacaktım ki diye unuttum sakız alacakken süpürge alıp dönmeyelim' dedi.



Sanat uyuşturucu tehlikesi



Uyuşturucunun da artık sanal hale geldiğine dikkat çeken Darıcı, ' Ses mesajlarında şuan ı- doser denen bir illet var bu sanal uyuşturucu olarak geçiyor. Tabi kulak sadece duymaya yarayan bir organ değil. Aynı zamanda vücudun dengesiyle de alakalı hücrelerin olduğu bir organ. Bunu bir tedavi gibi kullanan insanlar var tabi çok yanlış. Bir sıkıntınız varsa bu işin uzmanına gitmek gerekir psikolojik bir rahatsızlığınız varsa psikologlara psikiyatrlara nörolojik bir rahatsızlığınız varsa nörologlara gitmeniz gerekir. Kendinizi ne olduğu belirsiz seslere emanet etmeniz pek mantıklı değil” şeklinde konuştu.



Soru cevap ile devam eden program Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Feridun Bozyiğit, Özbay ve Darıcı'ya çeşitli hediyeler takdim etti. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.