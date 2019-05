'Bir gariplik yok mu? CHP'den çıt çıkmadı!'

YSK da bir yargı kurumudur. Yargının kararı herkesi bağlar. Onu söylüyoruz. Vatandaş görevini yaptı, oyunu verdi. Oy yerini buldu mu bulmadı mı bunun mücadelesini yaptık.



Tüm bu silsileyi takip ederek itirazlarımızı yapmaya başlayınca bazı anormal bulgulara rastladık, olağandışı. Bunları gördükten sonra burada seçimin bir şaibe ile karşı karşıya kaldığı fikri güçlendi.



'İLK TALEBİMİZ İPTAL DEĞİL, OYLARIN TAMAMININ YENİDEN SAYILMASIYDI'



AK Parti teşkilatı ve şahsım olarak öncelikle biz iptal ya da seçimin tekrarı fikrine itibar etmedik. Bizim başlangıçtaki alternatifimiz değildi. İlk etapta oyların tamamının yeniden sayılmasını istedik. (Oradan çıkan sonuca razı olacak mıydınız?) Gayet tabi.



Seçim yenilemenin oy verecek insanların yaşamını olumsuz etkiliyor, programlarını değiştiriyor. Bir de maliyeti var. Öyle ya da böyle, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak hem oy verenin hem de kazanan ya da kaybedeni rahatlatmak adına buna ihtiyaç var dedik.



(Tüm oylar neden sayılmadı) Biz sayım için müracaat ettik. İlçelerin müracaatlarını yaptık. Bir kısmı sayıma başladı. O arada CHP itiraz etti ve sayım durdurmakararı alındı. CHP itiraz etti, İl Seçim Kurulu karar aldı. Biz de YSK'ya gittik.



'İSTANBULLULAR NE OLDUĞUNU BİLSİN İSTİYORUM'



İşin sonunda yeniden sayılan 850 bin oyun sonucu bizim kazanımımız 15 bin. Aradaki fark 13 bin 729'a düştü. Önceden rakip adayının açıkladığı rakam 29 bin 408, YSK'nın açıkladığı rakam 27 bin civarındaydı. Sayımdan sonra fark 13 bin 729'a geldi.



Oyların yarısı geri döndü demektir bu. İstanbullular ne olduğunu bilsin istiyorum. 850 bin oyda siz 15 binin üzerinde oy kazanıyorsanız, geri kalan yüzde 90, yani 8.5 milyon oy kullanılmış İstanbul'da... 850 bini düştüğümüzde geriye 7 milyon kalıyor. Bu oy yüzde 90'a geliyor.



Hepsini say gerçek ortaya çıksın. Bu yol kapandıktan sonra, sonuç alamayınca önümüzde tek bir seçenek kaldı, YSK'ya olağanüstü başvuru hakkımızı kullandık.



96 SANDIK BAŞKANI CHP ÜYESİ, 3389 SANDIK KURULU BAŞKANI BİRİNCİ DERECEDEN AKRABALARI



Öylesine garip durumlar var ki. İnsan hayrete düşüyor. Görevlendirilen sandık başkanları 96 tane CHP'nin üyesi. Katiyen olamaz. Resmi üye. Ayrıca 3 bin 389 sandık kurulu başkanı birinci derece akrabaları sandık kurulunda görev almış. Daha başka bir sürü şey var. Yaklaşık 20 bin. 60 bin civarında görevlendirme var, bunun 3'te 1'i kanuna uygun olmayan. Kamudan ihraç edilen, görev almasında sakıncalı olmayanlar 42 bin. Geriye kalan 19 bin 742 sıkıntılı.



(Bu seçime şaibe getirir mi?) Tek başına getirmiyor. Şaibeyi getiren şu; Gerek şart ve yeter şart bir arada gerçekleşmesi gerekiyor. Bu söylediğim gerek şart. Bu olmadan olmuyor. Yanlış yapınca işi sakatlamış oluyorsun. Bu yanlış görevlendirilen insanların yaptığı işlemler sonuca müessir ise o zaman kanunsuzluk olmuştur.



19 bin 700 küsür müracaat var. Seçim Kurulu bunların çoğunu dikkate almamış. Sadece 123 sandık belirlemiş. O 123 sandıktaki görevlilerin iş ve işlemlerine bakmış. Bu sandıkları işlemlere yoğunlaşıyor seçim kurulu. 123 sandığın 22 tanesinde oy sayım cetvelleri boş, bir şey yazılmamış. 101 sandıkta ise imza yok. Yaklaşık 42 bin oya tekabül ediyor. 42 bin oy seçimi sakatlamaya yetiyor. Olay bu yani.



'MUHALEFET BU SEÇİMDEN ÖNCE SEÇİMLERİ ŞAİBELİ İLAN ETMEDİ, GARİP DEĞİL Mİ?'



Bu seçimlerde, önceki seçimlerin tersine, dikkat ederseniz ne Oy ve Ötesi hareketi ne de Cumhuriyet Halk Partisi, seçimleri baştan şaibeli ilan etmedi.



Genellikle CHP, bakın geçmiş tarihlerde daha seçim olmadan şaibeli olacağı, iktidarın seçimleri manipüle edeceği şeklinde algı oluştururdu. Bu sefer hiçbir şey yapmadılar.



'HAKİKATEN GARİP, SEÇİM MAHALLERİ HUZUR EVİ GİBİ, ÇIT YOK!'



Öyle sandıklar, seçim mahalleri huzur evi gibi. Çıt yok. Herkes sakin. Bu şaşırtıcı bir şey. Hakikaten bir gariplik var. Ölü sessizliği var. Hiç kimsede çıt yok. Bu çok dikkat çekti.



İLÇELER NEDEN İPTAL EDİLMEDİ?



(Sandık kurullarında problem varsa neden ilçeleri iptal edilmedi?) YSK, gerekçeli geniş kararını yayınlamadı. Ara karar yayınladı. Gerekçeli kararda bahsettiğim hususlara yer verecektir. Bir an önce versin artık canım, millet bekliyor. Biz biliyoruz ama kamuoyu açısından diyorsanız, her partinin temsilcisi YSK'da. Oy kullanamıyorlar ama oradaki müzakereleri, değerlendirmeler biliniyor. Herkes biliyor. Kamuoyunun bu konudaki tereddütleri giderilsin. Hâlâ tereddüdü olanlar vardır. Kusura bakmasınlar, biz onların oylarına daha iyi sahip çıkabilirdik. CHP de, Saadet Partisi de DSP de... Tüm seçmenlere diyorum... Oylara sahip çıkmak bizim ve diğer partilerin göreviydi. Üzerimize düşen görevi tam yapamadık. Bunun için özür diliyoruz. Gerekçeli karar yayınlanmalı.



(İlçeler iptal edilmedi) Güzel bir soru. YSK, ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu itiraza göre görev yapıyor. Biz itiraz etmişiz CHP itiraza karşı itiraz etmiş. Dolayısı ile hiç gündeme getirmemiş. 2 yerde ilçeleri gündeme getirdik. Maltepe'de MHP, Büyükçekmece'de de AK Parti. İncelendi ve YSK reddetti. Gerek şart, müracatınız olacak kardeşim. Bütün ilçelerde de seçimler iptal edilmeli diyecek ve gerçekleşecek. Nitekim, Büyükçekmece'ye bakmışlar. Bu usulsüzlüğün yaşandığı sandık 1 tane. Aradaki fark çok fazla. Yapacak işlem yok. Büyükçekmece'de sıfır, yok, iptale gerek yok. Sonucu değiştirecek iptale gerek olmadığı için iptale gerek yok.