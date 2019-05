Başkan Erdoğan: 'Bu sene memleket yok, İstanbul'da olacaksınız!

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



"AK Parti'yi ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz."



"AK Parti bir kadro partisi olarak kurulmuş bugüne kadar kazandığı başarılara da hep istişareyle, ekip çalışmasıyla, dayanışmayla ulaşmıştır. Bundan sonraki başarılarımızın yolu da işte bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor."



Erdoğan İstanbul seçimleriyle ilgili şunları söyledi;



"ÇOK CİDDİ YOLSUZLUK VE YANLIŞLIKLAR YAPILDI"



"31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimlerindeki usulsüzlükleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik. Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Ayrıca oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlar belirledik."



"26 İLÇEDE SONUCU DEĞİŞTİRMEYEN OYLAR BÜYÜKŞEHİRDE TERSİNE ÇEVİREBİLİYOR"



26 ilçede belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar, büyükşehirde toplandığında netice tersine çevrilebiliyor."



YSK'nin kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor. Kurul hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usülsüzlükleri gözeterek, her ikisininin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır."



"HER BİR ŞEHRİMİZLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİMİZİ YAPIYORUZ"



"Milletvekili seçiminde yeterli başarıyı elde edemediğimiz yerlerin çoğunda belediye başkanlığı seçiminde de sıkıntılar yaşadık. Demek ki ortada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken sorunlar var. Bunların hiç birini de gözden kaçırıyor değiliz. Her bir şehrimizle ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz."



"YENİ İNSANLAR KAZANARAK ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME HAZIRLANACAĞIZ"



"Siyaset insan kazanma sanatıdır. Hiçbir arkadaşımızı hiçbir kardeşimizi dışlamadan, kırmadan, kenara koymadan, vefasızlık etmeden sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da."



"İZİN VERMEYECEĞİZ"



"Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verdiği dönemde, partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara izin vermeyeceğiz."



"CEVAP ÇOK BASİT OYLARI ÇALDILAR"



"Belçika'da bir seçimin iptali yapılıyor. Niçin Belçika ile kimse ilgilenmiyor. Ne ülkemden ne Avrupa'dan ama İstanbul ile hepsi ilgileniyor. Neden? Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada cevap çok basit oyları çaldılar."



"KAZANMAK DA KAYBETMEK DE VAR"



"Siyasette kazanmak da kaybetmek de var. Kazanırsak İstanbul'a ve en önemli temsilcisi olduğu kadim medeniyetimize en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içinde olacağız."



"BU SENE MEMLEKET YOK İSTANBUL'DA OLACAKSINIZ"



Genel kurul günleri Ankara'da diğer günler İstanbul'da çalışmalarınızı sürdürmenizi istiyorum. Seçim tarihine kadar geçecek her günü dolu dolu geçireceğiz. Çok çalışacağız, çok koşturacağız. Bayram tatiliyle tamamen İstanbul'a yoğunlaşacağız. Bu sene memleket yok. İstanbul'da olacaksınız.