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Tunceli şehidi Ferdican Altunkaş'a veda!

Tunceli’nin Pülümür kırsalında teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş, memleketi Kırıkkale’de toprağa verilecek.

Güncel / 12 Mayıs 2019 Pazar 09:57
Tunceli şehidi Ferdican Altunkaş'a veda!

Tunceli’de güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş (31) şehit oldu. Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi Dikmen köyü nüfusuna kayıtlı olan Altunkaş’ın 5 ve 7 yaşlarında iki oğlu olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi bugün Kırıkkale Merkez Nur Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kırıkkale Şehitliği’ne defnedilecek. Kaynak : İHA

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