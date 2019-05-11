USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

Teröristlerin 3 kampı imha edildi

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi.

3. Sayfa / 11 Mayıs 2019 Cumartesi 23:25
Teröristlerin 3 kampı imha edildi
Video için tıklayın

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada 'İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlere ait 3 kamp alanı imha edilmiştir. Kamp alanlarında, 1 adet araç telsizi, 1 adet hafıza kartı, 5 adet hard disk, 1 adet DVD player, 2 adet terörist kıyafeti, 10 adet kar elbisesi, 1 adet soba, 1 adet ocak, 1 adet akım ölçer, 1 adet radyo, 10 metre led ışık, 5 adet battaniye, 380 kg un, 2 adet halı, 2 adet ekmek sacı, 18 kg makarna, 5 kg çay, 56 adet mutfak tüpü, 20 adet küçük tüp, 50 kg peynir, 30 kg tereyağı, 100 litre ayçiçek yağı, 35 kg salça, 100 metre sera naylonu, 110 çift mekap ayakkabı, 60 kg fasulye, 25 kg bulgur, 30 kg nohut, 10 kg mercimek, 10 kg baharat, 80 kg çay şekeri, 5 kg tütün, 50 m çadır, 40 kg pirinç, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 20 adet led lamba, 570 adet pil, 21 adet tıraş makinesi, 1 adet ranza, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir' denildi.

Açıklamanın devamında terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Öte yandan, bugün Pülümür kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Mutfak TüpüJandarmaTıbbi Malzeme


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı